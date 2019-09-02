https://static.news.ru/photo/0b2f1a3e-cd96-11e9-ac2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosmchs/facebook.com

В столичном главке МЧС сообщили, что трое детей пострадали при пожаре в центре города. Спасателям удалось вывести их из здания.

ЧП произошло на улице Чаплыгина, 8. Возгорание началось в одной из квартир на пятом этаже. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее News.ru писал, что сотрудники Росгвардии спасли семью из трёх человек во время пожара на северо-западе Москвы. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на 11-м этаже. Жильцы не могли покинуть её по причине задымлённости, писал News.ru.