Трое детей погибли при пожаре в Великом Новгороде

Жертвами пожара в Великом Новгороде стали трое детей. Их тела обнаружили на месте происшествия в квартире жилого дома, сообщили в областном ГУ МЧС.
Согласно данным ведомства, инцидент произошёл в доме 34, корпус 2 по улице Зелинского.
На момент прибытия дым шёл из квартиры третьего этажа, — говорится в сообщении.
Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В настоящее время выясняются причины происшествия,
Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы Боснии обнаружили тела восьми человек после празднования Нового года. По предварительным данным, молодые люди 2001 и 2002 годов рождения отравились газом. Трагедия произошла на юго-западе страны в населённом пункте Посушье. Неладное заподозрили соседи. Им показалось странным, что из дома, где группа молодых людей отмечала Новый год, никто не выходит. Они постучали в дверь, а затем разбили окно. Когда вошли внутрь, то обнаружили восемь тел девушек и юношей.