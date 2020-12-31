Трое детей погибли при пожаре в Великом Новгороде

В Сочи вторые сутки не могут справиться с природным пожаром, который разросся до 5,5 гектара. Началось возгорание в соседнем Туапсе, а 1 января начала тлеть лесная подстилка в Лазаревском районе курорта.

Таким образом, с первоначальных 2,5 гектара пожар разросся более чем в два раза. Однако потушить его крайне сложно: полоса горения составляет 600 метров и находится в труднодоступном месте в урочище...