Трое детей погибли при пожаре в Самарской области

В результате пожара в многоквартирном доме в одном из сёл Самарской области погибли трое детей. 24 человека были эвакуированы спасателями с места происшествия. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
По имеющимся данным, инцидент
В результате погибли трое детей — мальчик 2018 года рождения и две девочки 2014 и 2021 года рождения.
По предварительным данным, загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже дома.
В настоящее время открытое горение ликвидировано.
Ранее сообщалось, что масштабный пожар вспыхнул в общежитии университета в Москве.