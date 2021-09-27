Трое детей погибли при пожаре в Самарской области

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В результате пожара в многоквартирном доме в одном из сёл Самарской области погибли трое детей. 24 человека были эвакуированы спасателями с места происшествия. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По имеющимся данным, инцидент произошёл в селе Ольгино в Безенчукском микрорайоне. Сообщение о пожаре поступило в МЧС 28 сентября в 00:16.

В результате погибли трое детей — мальчик 2018 года рождения и две девочки 2014 и 2021 года рождения.

По предварительным данным, загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже дома.

В настоящее время открытое горение ликвидировано.

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