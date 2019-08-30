https://static.news.ru/photo/14320cce-cca4-11e9-a649-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Калмыкии трое детей оказались в больнице после отравления ядохимикатами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики. В результате один ребёнок скончался, двое других остаются в крайне тяжёлом состоянии.

Инцидент произошёл в Яшалтинском районе в ночь на 1 сентября. Детей забрали в больницу прямо из дома. По предварительным данным, они надышались парами опасных веществ, когда их родители обрабатывали зерно от насекомых. Как сообщает ТАСС , погибшему ребёнку не было и года.

Ранее News.ru писал, что семь человек были госпитализированы в больницу под Ульяновском из-за отравления домашним подсолнечным маслом. В результате скончались два человека. В их крови нашли кумарин. Это вещество входит в основу ядов для крыс и прочих грызунов, а также используется для производства парфюмерии и мыла.