Трое детей и дедушка погибли в пожаре под Пермью

Трое малолетних детей и их дедушка погибли при пожаре в посёлке Юго-Камский Пермского края. Также пострадала бабушка детей, она госпитализирована в больницу, пишет Life.ru.
Происшествие
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении огня приняли участие 45 человек и 13 единиц техники. Подробности случившегося выясняются.
Как сообщалось ранее, в подмосковной Коломне произошёл крупный пожар. Горят склады на площади 2 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен ранг повышенного уровня сложности. О пострадавших не сообщается.