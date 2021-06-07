Трое детей и дедушка погибли в пожаре под Пермью

https://static.news.ru/photo/7a1d2b9c-c773-11eb-9dee-96000091f725_660.jpg Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ/vk.com

Трое малолетних детей и их дедушка погибли при пожаре в посёлке Юго-Камский Пермского края. Также пострадала бабушка детей, она госпитализирована в больницу, пишет Life.ru.

Происшествие случилось в двухэтажном кирпичном доме на четыре семьи по улице Советской. Жертвами огня стали две девочки и мальчик в возрасте от шести до 12 лет, а также их 70-летний дедушка.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В тушении огня приняли участие 45 человек и 13 единиц техники. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщалось ранее, в подмосковной Коломне произошёл крупный пожар. Горят склады на площади 2 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен ранг повышенного уровня сложности. О пострадавших не сообщается.