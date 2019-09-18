https://static.news.ru/photo/ae418a22-d9da-11e9-be97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трое мужчин, подозреваемых в незаконной вырубке леса на сумму почти в миллион рублей, были задержаны на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов Забайкальского края.

Все они — жители Читинского района. Отмечается, что мужчины в Беклемишевском лесничестве заготовили 42 дерева породы лиственница без необходимого разрешения, пишет Life.

Сотрудники органов правопорядка возбудили в отношении задержанных уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, у «чёрных лесорубов» изъяли заготовленный лес, машину, два прицепа, две пилы и трактор.

Отмечается, что за указанное деяние предполагается наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет либо штрафная санкция в виде денежной компенсации от одного до трёх миллионов рублей.

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