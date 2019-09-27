https://static.news.ru/photo/756f91a0-e1d0-11e9-b860-fa163e074e61_660.jpg Замывка нефтепродуктов на улицах Комсомольска-на-Амуре Фото: komsagram/instagram.com

Крупный разлив нефтепродуктов произошёл на трёх улицах в Комсомольске-на-Амуре. Его общая площадь составила более 80 тысяч квадратных метров.

Разлив затронул проспект Первостроителей, улицы Васянина и Шиханова. Последствия аварии устраняют сотрудники МЧС. В администрации города предполагают, что две улицы придётся переасфальтировать, поскольку нефтепродукты успели впитаться в дорожное покрытие.

Факт происшествия подтвердили в управлении МВД по Хабаровскому краю. Ведомство проводит проверку. Предварительные версии произошедшего пока не называются, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал о масштабном загрязнении нефтепродуктами пляжей в Бразилии. Нефтяные пятна зафиксированы почти в 100 местах отдыха. Источник их появления не установлен.