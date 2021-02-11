Три школьницы в Москве пытались одновременно свести счёты с жизнью

https://static.news.ru/photo/d1a97efe-6c49-11eb-ab07-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве предотвращена попытка группового суицида. Три школьницы пытались одновременно покончить с собой.

Инцидент произошёл в многоэтажном доме на Перовском шоссе. Как пишет KP.RU, соседка заметила фигуру одной из девочек в открытом окне — она заволновалась и вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов вычислили квартиру, сама девочка открыла им дверь. Отмечается, что она находилась в неадекватном состоянии, проявляя агрессию и при этом едва не падая.

В ДГКБ № 13 имени Н. Ф. Филатова из квартиры были госпитализированы три девочки 13 лет, у всех было диагностировано острое отравление психотропными препаратами разной тяжести. Две пациентки были помещены в отделения токсикологии и острых отравлений, третья в наиболее тяжёлом состоянии — в реанимацию, — сообщает издание со ссылкой на осведомлённый источник.

Причины инцидента пока неизвестны, этим займётся полиция. Родители девочек уже поставлены в известность о случившемся. Ситуацию контролирует Следственный комитет, сообщается, что когда состояние школьниц стабилизируется, их допросят.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков, содержавшийся в изоляторе на Петровке, экстренно госпитализирован. Он пытался покончить с собой.

О причинах, толкнувших мужчину на такой шаг, не сообщается. Также нет информации о его текущем состоянии. По факту попытки суицида проводится доследственная проверка.