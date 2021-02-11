Три школьницы в Москве пытались одновременно свести счёты с жизнью

В Москве предотвращена попытка группового суицида. Три школьницы пытались одновременно покончить с собой.
Инцидент произошёл в многоэтажном доме на Перовском шоссе. Как
В ДГКБ № 13 имени Н. Ф. Филатова из квартиры были госпитализированы три девочки 13 лет, у всех было диагностировано острое отравление психотропными препаратами разной тяжести. Две пациентки были помещены в отделения токсикологии и острых отравлений, третья в наиболее тяжёлом состоянии — в реанимацию, — сообщает издание со ссылкой на осведомлённый источник.
Причины инцидента пока неизвестны, этим займётся полиция. Родители девочек уже поставлены в известность о случившемся. Ситуацию контролирует Следственный комитет, сообщается, что когда состояние школьниц стабилизируется, их допросят.
Ранее NEWS.ru писал, что мужчина, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков, содержавшийся в изоляторе на Петровке, экстренно госпитализирован. Он пытался покончить с собой.
О причинах, толкнувших мужчину на такой шаг, не сообщается. Также нет информации о его текущем состоянии. По факту попытки суицида проводится доследственная проверка.