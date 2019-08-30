https://static.news.ru/photo/23d91252-cbc4-11e9-9afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Три самолёта совершили вынужденные посадки в аэропорту Волгограда в ночь с 30 на 31 августа.

Причиной экстренной посадки рейсов Красноярск — Симферополь и Баку — Москва стало плохое самочувствие пассажиров. В первом случае помощь медиков потребовалась 35-летней женщине, во втором — 62-летнему мужчине. Женщину после обследования отправили на амбулаторное лечение, а мужчина госпитализирован в больницу скорой помощи.

Третий самолёт, совершавший рейс Грозный — Внуково экстренно сел из-за падения уровня жидкости в гидросистеме. При этом никто не пострадал.

Борт «Красноярск-Симферополь» уже отправился в пункт назначения, остальные ожидают вылета, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал о том, что в Екатеринбурге экстренно сел самолёт «Уральских авиалиний». Экипаж предположил, что шасси лайнера могло быть повреждено из-за птиц, но при осмотре никаких дефектов выявлено не было.