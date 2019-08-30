Три самолёта совершили вынужденные посадки в аэропорту Волгограда в ночь с 30 на 31 августа.
Причиной экстренной посадки рейсов Красноярск — Симферополь и Баку — Москва стало плохое самочувствие пассажиров. В первом случае помощь медиков потребовалась 35-летней женщине, во втором — 62-летнему мужчине. Женщину после обследования отправили на амбулаторное лечение, а мужчина госпитализирован в больницу скорой помощи.
Третий самолёт, совершавший рейс Грозный — Внуково экстренно сел из-за падения уровня жидкости в гидросистеме. При этом никто не пострадал.
Борт «Красноярск-Симферополь» уже отправился в пункт назначения, остальные ожидают вылета, сообщает «
Ранее News.ru писал о том, что в Екатеринбурге экстренно сел самолёт «Уральских авиалиний». Экипаж предположил, что шасси лайнера могло быть повреждено из-за птиц, но при осмотре никаких дефектов выявлено не было.