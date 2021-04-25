Три ребёнка погибли в пожаре в Хакасии

https://static.news.ru/photo/f8b726a4-a6af-11eb-94c4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое маленьких детей погибли в результате пожара в двухэтажном жилом доме в посёлке Аскиз в Хакасии. Их удалось спасти из огня, однако все трое скончались в больнице, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Возгорание произошло в здании барачного типа, когда мать детей ушла по делам, заперев дома четырёхлетнего сына и двух дочерей шести и семи лет. Всех троих госпитализировали с отравлением угарным газом, но спасти малышей врачам не удалось .

У детей не было шанса самостоятельно выбраться из горящей квартиры, так как она находится на втором этаже, а входная дверь была закрыта на ключ, — рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи разбираются в причинах трагедии. По одной из версий, которая считается приоритетной, пожар произошёл из-за детской шалости с огнём.

Ранее в Тульской области в результате возгорания в многоквартирном доме жертвами стали двое малышей. Незадолго до этого в Пермском крае при пожаре в частном доме погибли четверо детей.