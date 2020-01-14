В метрополитене итальянского Неаполя на первой линии утром 14 января произошло столкновение трёх поездов. Машинист одного из составов был доставлен в больницу в шоковом состоянии.
Мужчина пожаловался врачам на боль в ноге,
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa)
#Scontrofra treni della #metroa #Napoli: macchinista sotto choc e 9 feriti lievi. Incidente intorno alle 7 appena fuori dalla stazione #Piscinola #ANSA https://t.co/SmqnS07xuS January 14, 2020
Причины случившегося выясняют карабинеры, проводится расследование.
Ранее NEWS.ru писал, что в немецкой Баварии столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате погибли машинист одного из составов и пассажирка.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен