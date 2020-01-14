https://static.news.ru/photo/73d4395e-36ad-11ea-8290-fa163e074e61_660.jpg Фото: ilmessaggero.it

В метрополитене итальянского Неаполя на первой линии утром 14 января произошло столкновение трёх поездов. Машинист одного из составов был доставлен в больницу в шоковом состоянии.

Мужчина пожаловался врачам на боль в ноге, уточняет агентство ANSA. Также с незначительными травмами были госпитализированы девять пассажиров.

#Scontro fra treni della #metro a #Napoli : macchinista sotto choc e 9 feriti lievi. Incidente intorno alle 7 appena fuori dalla stazione #Piscinola #ANSA https://t.co/SmqnS07xuS — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 14, 2020

Причины случившегося выясняют карабинеры, проводится расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что в немецкой Баварии столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате погибли машинист одного из составов и пассажирка.