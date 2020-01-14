Фото: ilmessaggero.it

В метрополитене итальянского Неаполя на первой линии утром 14 января произошло столкновение трёх поездов. Машинист одного из составов был доставлен в больницу в шоковом состоянии.

Мужчина пожаловался врачам на боль в ноге, уточняет агентство ANSA. Также с незначительными травмами были госпитализированы девять пассажиров.

Причины случившегося выясняют карабинеры, проводится расследование.

Ранее NEWS.ru писал, что в немецкой Баварии столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате погибли машинист одного из составов и пассажирка.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях