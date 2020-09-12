Три машины загорелись в Мособласти после ДТП

https://static.news.ru/photo/99ef0508-f5a0-11ea-972b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три автомобиля загорелись после столкновения на трассе в Московской области. Травмы получили три человека, рассказали представители регионального ГУ МЧС РФ. Инцидент произошёл утром 13 сентября (09:52 мск) в Наро-Фоминском городском округе на 82 км трассы М-3 «Украина» (Киевское шоссе), недалеко от деревни Рождество.

По неустановленным причинам произошло опрокидывание грузового автомобиля «КамАЗ» (фура с песком) на легковой автомобиль, после чего с ними совершил столкновение ещё один легковой автомобиль. Произошло возгорание всех трёх транспортных средств. Пострадали три человека, — пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

К 10:30 пожар удалось потушить, его площадь составила 27 кв. м. На время работы спасателей движение по шоссе перекрыли.

По данным подмосковного главка МВД РФ, «КамАЗ» врезался в стоявшие легковушки. На мест ЧП прибыли сотрудники ДПС. Причины инцидента выясняются.

Накануне дети 11, 12 и 13 лет получили травмы в ДТП с квадроциклом в Подмосковье. Водитель транспортного средства погиб. Квадроцикл опрокинулся в посёлке Туголесский Бор под городом Шатура. Пострадавших доставили в больницу в Орехово-Зуево. В настоящее время сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее, как писал NEWS.ru, в подмосковном Подольске неизвестный, управляя квадроциклом, обстрелял подростков, собравшихся на спортивной площадке во дворе. Оружие, из которого неизвестное лицо произвело несколько выстрелов, напоминает пистолет. Инцидент обошёлся без серьёзных последствий, стрелок ни в кого не попал.