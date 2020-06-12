Происшествия

Шесть человек пострадали при ДТП в Нижегородской области

17:01, 13 июня 2020 12
Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ/vk.com

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Павловском районе Нижегородской области. Шесть человек пострадали.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону. По её данным, авария произошла на 390-м км трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород.

Водитель автомобиля иностранного производства при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому транспортному средству, в результате чего произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля, — говорится в сообщении пресс-службы.

Все пострадавшие госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что легковушка и рейсовый автобус столкнулись на Щёлковском шоссе в Подмосковье, один человек погиб.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях