Шесть человек пострадали при ДТП в Нижегородской области

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Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал заявление представителя актёра Михаила Ефремова о том, что его семья пытается связаться с родственниками погибших.

Добровинский заявил, что никто ему не звонил и ни одного слова от «ни от кого не слышал», отметил он в беседе с изданием «Подъём» И семья мне ничего не говорила,...