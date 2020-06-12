Шесть человек пострадали при ДТП в Нижегородской области

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Павловском районе Нижегородской области. Шесть человек пострадали.
Об этом
Водитель автомобиля иностранного производства при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому транспортному средству, в результате чего произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля, — говорится в сообщении пресс-службы.
Все пострадавшие госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что легковушка и рейсовый автобус столкнулись на Щёлковском шоссе в Подмосковье, один человек погиб.
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