Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Движение на Кутузовском проспекте затруднено после массовой аварии в районе парка Победы.
Об этом сообщает московский департамент транспорта. Уточняется, что проезд затруднён и в сторону центра, и в сторону области.
На Кутузовском проспекте, д. 48, в сторону центра — предварительно ДТП с тремя машинами. Информация о пострадавших уточняется, —
говоритсяв сообщении департамента в Telegram.
По данным АГН «Москва», в ДТП пострадал один человек. Об этом
Как писал NEWS.ru ранее, пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
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