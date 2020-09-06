Три машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

https://static.news.ru/photo/63fcfd80-efc2-11ea-a116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение на Кутузовском проспекте затруднено после массовой аварии в районе парка Победы.

Об этом сообщает московский департамент транспорта. Уточняется, что проезд затруднён и в сторону центра, и в сторону области.

На Кутузовском проспекте, д. 48, в сторону центра — предварительно ДТП с тремя машинами. Информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении департамента в Telegram.

По данным АГН «Москва», в ДТП пострадал один человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.