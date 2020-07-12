Три девушки пострадали в ДТП на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/92e3c78a-c44f-11ea-8f5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате столкновения двух автомобилей на Ленинградском шоссе на севере столицы серьёзно пострадали три девушки. Они находились в одной машине.

В районе дома 65 по Ленинградскому шоссе столкнулись два автомобиля. В результате пострадали три человека, — сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД.

По данным РЕН ТВ, две иномарки сначала столкнулись между собой, а затем обе врезались в столб. Три пострадавшие девушки были извлечены из одного автомобиля, их состояние оценивается как тяжёлое.

Как писал NEWS.ru, велосипед сбитого насмерть сыном экс-министра спорта Бориса Иванюженкова Артёмом мужчины разлетелся на две части после столкновения. Об этом рассказал очевидец ДТП, произошедшего 11 июля на территории подмосковного Подольска. Мужчина выгуливал собаку, когда на Октябрьском проспекте произошла смертельная авария. По его словам, велосипедиста сбила машина марки BMW чёрного цвета. По предварительным данным, молодой человек не нарушал ПДД, был трезв и не пытался скрыться с места происшествия.