https://static.news.ru/photo/4839ca1c-65b4-11ea-b10c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Три человека, в том числе 14-летний ребёнок, ранены в результате ночного обстрела в Горловке в ДНР. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Также в результате обстрелов повреждены несколько жилых домов. Горловка расположена в 40 км от Донецка и регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта там проживали 250 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 7 марта власти ДНР сообщили о нарушении перемирия в Донецке и Горловке. Силовики обстреляли позиции ополченцев из миномётов.