https://static.news.ru/photo/2b146f06-dcf6-11e9-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, пожар произошёл в ночь на воскресенье, 22 сентября, в садовом товариществе в Завьяловском районе республики. Сгорели одноэтажные дом и гараж. В ходе тушения были найдены тела трёх погибших.

Обстоятельства происшествия выясняются, отмечает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, двое детей погибли во время пожара в Рыбинском районе Красноярского края. Трагедия произошла в населённом пункте Новокамала, там загорелся двухквартирный частный жилой дом.