Ребёнок и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, пожар произошёл в ночь на воскресенье, 22 сентября, в садовом товариществе в Завьяловском районе республики. Сгорели одноэтажные дом и гараж. В ходе тушения были найдены тела трёх погибших.
Обстоятельства происшествия выясняются, отмечает
Как ранее писал News.ru, двое детей погибли во время пожара в Рыбинском районе Красноярского края. Трагедия произошла в населённом пункте Новокамала, там загорелся двухквартирный частный жилой дом.