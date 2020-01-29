https://static.news.ru/photo/33ddc568-4247-11ea-96d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Междугородний автобус столкнулся со стоявшим на обочине большегрузом на дороге в Алтайском крае. В результате пострадали трое пассажиров, им оказана медицинская помощь.

ДТП произошло на 20 километре автодороги Барнаул — Кулунда. Водитель автобуса не учёл метеорологические условия, не снизил скорость, в результате чего столкнулся с Volvo FN12, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский автобус перевернулся во Владимирской области. В ДТП пострадали четыре человека.