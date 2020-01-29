Междугородний автобус столкнулся со стоявшим на обочине большегрузом на дороге в Алтайском крае. В результате пострадали трое пассажиров, им оказана медицинская помощь.
ДТП произошло на 20 километре автодороги Барнаул — Кулунда. Водитель автобуса не учёл метеорологические условия, не снизил скорость, в результате чего столкнулся с Volvo FN12,
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажирский автобус перевернулся во Владимирской области. В ДТП пострадали четыре человека.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен