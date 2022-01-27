Три человека пострадали в результате стрельбы в Калининграде

В Калининграде дорожный конфликт закончился стрельбой из травматического пистолета. В результате пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошёл накануне на улице 9 Апреля. Ссора возникла между водителями и пассажирами двух автомобилей.

По предварительным данным, пострадали трое мужчин. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством областного УМВД, — отметили в пресс-службе.

В экстренных службах агентству рассказали, что один из пострадавших получил проникающее ранение в грудную клетку. Он доставлен в реанимацию. У другого пострадавшего ранение в область лопатки.

Один из очевидцев произошедшего сообщил местному изданию «Клопс», что у одного из пострадавших было в крови всё лицо, а у другого — прострелена нога. Он также уточнил, что инцидент произошёл в районе площади Василевского.

Ранее сообщалось, что в одном из населённых пунктов Мордовии учитель расстрелял из травматического пистолета директора школы и её супруга. Конфликт между ними возник из-за личных неприязненных отношений.