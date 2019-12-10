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Следовавший в Антарктиду самолёт ВВС Чили, который пропал с радаров, потерпел крушение. На его борту находились 38 человек.

Военно-транспортный Lockheed C-130 Hercules вылетел из чилийского города Пунта-Аренас и должен был прибыть на базу имени Эдуардо Фрея Монталвы. Спустя некоторое время связь с самолётом была потеряна. Воздушное судно перевозило...