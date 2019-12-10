Три человека пострадали в результате перестрелки в понедельник, 9 декабря, в Бишкеке после ДТП с участием членов местной организованной преступной группировки, возглавляемой криминальным авторитетом, известным как Сакал.
У одного пострадавшего огнестрельное слепое пулевое ранение поясничной области слева, с наличием инородного тела. Его состояние тяжёлое. Двое других пострадавших также с огнестрельными ранениями средней тяжести, — передаёт сообщение источника в правоохранительных органах «Интерфакс».
Как ранее писал NEWS.ru, 20 человек подрались в одном из кафе на Таганской улице в Москве. Участники потасовки использовали травматический пистолет и нож.
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