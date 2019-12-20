Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в аварии в Зеленограде. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются подробности ЧП, говорится на официальной странице московской ГИБДД в социальной сети Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили предполагаемого виновника массовой аварии в Ленинградской области. В настоящий момент подозреваемый задержан.

По данным ведомства, шофёр грузовой машины DAF совершил наезд на пять легковых автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора.

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