Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 21-м км Калужского шоссе нашли мёртвые тела двух сотрудников дорожной службы. Работников начали искать после того, как они утром не сдали смену.

Коллеги обнаружили труппы уборщиков в люке в посёлке Мосрентген. Вначале решили, что они могли отравиться парами, однако осмотр показал, что на телах погибших есть гематомы и ссадины, сообщает Telegram-канал «112»....