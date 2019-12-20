https://static.news.ru/photo/8a0cad56-24be-11ea-bd51-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Три человека, в том числе двое детей, получили травмы в аварии в Зеленограде. Столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются подробности ЧП, говорится на официальной странице московской ГИБДД в социальной сети Twitter.
Около 14.30 в районе дома 5 по Фирсановскому шоссе произошло #столкновение двух транспортных средств - грузовика «Рено» и легкового автомобиля «Мерседес». По предварительным данным в результате #ДТП 3 человека получили травмы различной степени тяжести, из них 2 детей.