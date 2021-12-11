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Три человека пострадали при возгорании на заводе в Норильске

21:49, 12 декабря 2021
Три человека пострадали при возгорании на заводе в Норильске Фото: mchs24/vk.com
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В результате возгорания в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Норильский никель».

По информации пресс-службы, серия хлопков произошла внутри вытяжного шкафа.

По предварительным данным, пострадало три человека, — говорится в сообщении.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавшие госпитализированы. В компании уточнили, что они получили лёгкие повреждения.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержаны два 15-летних тиктокера. Они ради ролика сожгли баню, сарай и пытались сжечь дом учителя физики, однако в этот момент подоспели пожарные бригады. По данным правоохранительных органов, сумма ущерба составила 100 тыс. руб. Личности подростков установили, им грозит до пяти лет тюрьмы.

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