Три человека пострадали при возгорании на заводе в Норильске
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:49, 12 декабря 2021
Фото: mchs24/vk.com
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В результате возгорания в лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода в Норильске пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Норильский никель».
По информации пресс-службы, серия хлопков произошла внутри вытяжного шкафа.
По предварительным данным, пострадало три человека, — говорится в сообщении.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадавшие госпитализированы. В компании уточнили, что они получили лёгкие повреждения.
Для расследования инцидента создана специальная комиссия.
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