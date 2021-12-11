Три человека пострадали при возгорании на заводе в Норильске

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В Воронеже задержан таксист, который, предположительно, зарезал пассажира в Санкт-Петербурге 11 декабря. Утверждается, что 27-летний Джаббар Атакишиев набросился с ножом на двух мужчин на улице Ленсовета. Предварительно, приехав по указанному адресу, пассажиры не смогли оплатить проезд, сообщает Telegram-канал SHOT. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сообщается, что приехав по указанному адресу, пассажиры не смогли оплатить проезд, возник конфликт. Пока один пассажир отошёл в банкомат, таксист не выпускал второго из автомобиля. После того как освободил сидящего...