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Три человека пострадали при обрушении на руднике в Кузбассе

06:51, 11 декабря 2021
Три человека пострадали при обрушении на руднике в Кузбассе Фото: pixabay.com
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Три человека пострадали в результате обрушения на участке горных выработок на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой информацию экстренных служб.

Инцидент произошёл в ночь с четверга на пятницу. По данным источников, произошло локальное обрушение, под него попали трое рабочих.

С травмами они госпитализированы. Остальные рабочие были эвакуированы, они не пострадали, — рассказал собеседник агентства.

По информации местных СМИ, обрушение могло быть связано с землетрясением.

Ранее сообщалось, что авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. По данным источника в экстренных службах, на шахте произошло два взрыва метана.

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