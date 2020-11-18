Три человека получили травмы при взрыве на заводе в Амурской области

https://static.news.ru/photo/cec61a2a-2974-11eb-8a06-fa163e074e61_660.jpg Судостроительный завод в Благовещенске Фото: amurnelma.ru

Взрыв произошёл на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина.

По словам представителя предприятия Валерия Силкина, последняя получила более серьёзные повреждения, так как в момент инцидента не использовала специальную одежду. Всех госпитализировали, передаёт «Интерфакс».

Силкин добавил, что во время работ на собираемом судне нарушили технику безопасности и со стороны пострадавших, и со стороны других сотрудников. В данный момент эксперты выясняют причину ЧП.

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