Три человека получили травмы при взрыве на заводе в Амурской области

Взрыв произошёл на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина.
По словам представителя предприятия Валерия Силкина, последняя получила более серьёзные повреждения, так как в момент инцидента не использовала специальную одежду. Всех госпитализировали,
Силкин добавил, что во время работ на собираемом судне нарушили технику безопасности и со стороны пострадавших, и со стороны других сотрудников. В данный момент эксперты выясняют причину ЧП.
Накануне в частном доме в селе Назрановского района Ингушетии взорвался газ. Один человек пострадал. Инцидент произошёл на улице Осканова сельского поселения Экажево. Выясняются причины произошедшего. Прокуратура республики проверит деятельность контролирующих и надзорных органов по вопросу исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. Ход процессуальной проверки взял на себя исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьёв, писал NEWS.ru.