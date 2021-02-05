Три человека получили ранения при взрыве в Бордо

https://static.news.ru/photo/98db44a8-6867-11eb-b52c-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/BFMTV

При взрыве в жилом доме в центре французского города Бордо пострадали, по меньшей мере, три человека. Насколько тяжёлые ранения получили пострадавшие, не указывается.

Пожарные, полиция и экстренные службы продолжают поиски людей, которые могли оказаться в зоне поражения взрыва. Отмечается, что местонахождение двух человек остаётся неизвестным, сообщает BFMTV со ссылкой на представителей пожарной службы города.

Ранее NEWS.ru писал, что днём 6 февраля в городе Бордо на юго-западе Франции в доме на одной из центральных улиц города прогремел взрыв. Отголоски взрыва были слышны по всему району. В некоторых зданиях взрывной волной даже выбило стёкла.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Информации о том, есть ли среди пострадавших или очевидцев граждане России, не поступало.