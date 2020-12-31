Три человека получили ожоги из-за пиротехники в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/09c6c344-4c44-11eb-9873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мужчина, женщина и ребёнок получили ожоги из-за неправильного обращения с пиротехникой. Неприятные инциденты произошли в первый день нового года в Нижегородской области.

Пострадавшие не члены одной семьи, это всё три разных случая.

Первый случай произошёл в Дзержинске, где 43-летний мужчина получил травму руки в результате взрыва петарды, которую не успел выбросить после поджога, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Второе происшествие зафиксировано в городе Кстово, там 38-летняя женщина получила ожог руки, решив поджечь целую упаковку бенгальских огней. Раскалённые искры попали на кожу её руки.

Третий случай связан с неправильным обращением граждан с батареями салютов. В Кстовском районе получил травму семилетний ребёнок, который не отошёл на безопасное расстояние, наблюдая за запуском салюта. Взрослые процесс не проконтролировали.

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