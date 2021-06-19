Три человека погибли в результате ДТП в Архангельской области

В результате ДТП на автодороге Вельск — Шангалы в Архангельской области погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Инцидент
По имеющимся данным, водитель автомобиля «Хендай» не предоставил преимущество в движении при выезде со второстепенной дороги, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле». Погибли два пассажира корейской машины, ещё один пассажир и водитель получили травмы. Также пострадали водитель и пассажир «Шевроле». Позже водитель умер в больнице.
Ранее сообщалось о том, что семь человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае.