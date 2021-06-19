Три человека погибли в результате ДТП в Архангельской области

https://static.news.ru/photo/63fcfd80-efc2-11ea-a116-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП на автодороге Вельск — Шангалы в Архангельской области погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Инцидент произошёл в Устьянском районе. В результате три человека погибли, ещё четверо получили травмы.

По имеющимся данным, водитель автомобиля «Хендай» не предоставил преимущество в движении при выезде со второстепенной дороги, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле». Погибли два пассажира корейской машины, ещё один пассажир и водитель получили травмы. Также пострадали водитель и пассажир «Шевроле». Позже водитель умер в больнице.

Ранее сообщалось о том, что семь человек пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае.