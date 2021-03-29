Три человека погибли в результате ДТП под Красноярском

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Три человека погибли под Красноярском в результате ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

По имеющимся данным, микроавтобус Mersedes двигался по трассе в сторону города Канск. По ходу движения он допустил столкновение с фурой Scania с последующим столкновением Mersedes с Mazda CX7.

В результате погибли водитель и два пассажира Mersedes. Также пострадал годовалый ребёнок, находившийся в Mazda.

Мальчик госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи краевой полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что брат и сестра, которые ехали на мопеде под Псковом, погибли, столкнувшись с микроавтобусом, рассказали журналистам в региональном УМВД. ДТП произошло 28 марта в посёлке Крюки. По предварительным данным, дети 2007 и 2013 годов рождения двигались по обочине шоссе.