На территории Тамбовской области 22 марта произошло столкновение двух автобусов. В результате аварии погибли три человека. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы региональной ГИБДД.
В управлении МВД по Тамбовской области уточнили, что автобус двигался по маршруту Москва — Волгоград. О точном количестве находившихся на момент ДТП в транспортном средстве пассажиров не сообщается.
В результате ДТП пострадали 15 человек, число погибших возросло до трёх, —
приводитРИА Новости сообщение пресс-службы регионального МВД.
Позднее в СМИ появилась информация, что возможной причиной аварии могли стать сложные погодные условия.
Как ранее писал NEWS.ru, легковой автомобиль и большегруз столкнулись на 55-м километре Московской кольцевой автодороги.
В результате аварии погибли два человека, находившихся в машине Honda, ещё одного пострадавшего зажало в кузове легковушки, его извлекли сотрудники МЧС.
Добавьте наши новости в избранные источники