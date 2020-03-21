Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Шесть человек погибли во время наводнения в городе Лорел (штат Индиана) в США.

Уточняется, что наводнение случилось 20 марта из-за разлившейся реки. Потоки воды снесли с автомобильной дороги две машины, в которых находилось шесть человек, из них трое — дети. Полицейские обнаружили тела...