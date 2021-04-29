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Происшествия

Три человека погибли в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

22:10, 29 апреля 2021

Три человека, в том числе 13-летняя девочка, погибли в результате перестрелки, произошедшей на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сообщает киргизский Минздрав.

По имеющимся данным, все погибшие являются гражданами Киргизии.

Зарегистрировано три летальных случая: два в Баткенской областной больнице, один в Лейлекском районе Баткенской области — девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу, — сообщили в Минздраве.

Конфликт начался в среду, 28 апреля, после попыток таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП. Киргизы стали спиливать столб, после чего участники противоборства стали кидать камни друг в друга. На следующий день конфликт вспыхнул с новой силой, в него включились пограничники с обеих сторон.

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