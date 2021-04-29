Три человека погибли в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

Полиция Тольятти задержала 55-летнего таксиста по подозрению в сексуальном насилии над своим несовершеннолетним ребёнком. Мужчина уже ранее был судим за убийство и грабёж, сообщает «КП-Самара» со ссылкой на источник, знакомый с ситуаций.

По предварительным данным, задержанный в период с 1 по 31 марта 2019 года заставлял своего 11-летнего сына заниматься с ним оральным сексом. Как отмечается, преступление было совершено в неустановленном месте...