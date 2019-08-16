https://static.news.ru/photo/b31928ca-c03a-11e9-9fb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Три человека стали жертвами аварии в Кузбассе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло трассе «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк». Там столкнулись сразу три легковых автомобиля: «Тойота», «Киа» и «Шевроле» В результате аварии 3 человека получили травмы. На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются. По предварительной весии, столкновение произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля «Киа», передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, трое взрослых и один подросток погибли в результате столкновения автомобиля ВАЗ-21074 и ЗИЛа в Тыве. Легковушка въехала в идущий впереди по трассе грузовик. По предварительным данным, виновником аварии является 61-летний водитель ВАЗа, который не соблюдал дистанцию, из-за чего произошло столкновение.