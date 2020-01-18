Три человека стали жертвами ДТП в Башкирии. Как сообщили в ГИБДД по региону, авария произошла на 59-м километре автодороги Киргиз-Мияки — Тятер-Арасланово — Стерлибашево.
Там столкнулись Opel Astra и следующий по встречному направлению грузовик «Газель». В результате аварии пассажиры легковушки, двое женщин и мужчина, скончались на месте происшествия. Находившиеся в «Газели» госпитализированы в медучреждения,
Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека получили травмы в результате дорожной аварии в Саратове. Они доставлены в больницу. Инцидент произошёл на улице Орджоникидзе. Автомобиль Hyundai врезался в столб в районе дома № 16. Предполагается, что водитель иномарки не справился с управлением.
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