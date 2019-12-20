Три человека стали жертвами крупного ДТП в Курганской области. Авария произошла на трассе в Белозёрском районе.
В результате ДТП погибли три человека, пострадал ребёнок пяти лет, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.
На месте аварии экстренные службы, а также подразделения дорожной службы. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Ранее NEWS.ru писал, что в Алтайском крае устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли пять человек — оба водителя и трое пассажиров. По предварительным данным, авария произошла по вине одного из водителей, допустивших выезд на встречную полосу.