Три человека погибли в результате столкновения в сильную метель легкового автомобиля с цементовозом в Красноармейском районе Саратовской области.
Авария произошла на 419-м километре федеральной автотрассы. В условиях плохой видимости Hyundai Accent занесло. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом Mercedes,
Ранее NEWS.ru писал, что два международных автобуса столкнулись под Тамбовом. Один из них опрокинулся. Травмы получили 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.
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