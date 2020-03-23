https://static.news.ru/photo/15d57d4a-6d12-11ea-b882-fa163e074e61_660.jpg Фото: На дорогах Балаково | #CAR64/vk.com

Три человека погибли в результате столкновения в сильную метель легкового автомобиля с цементовозом в Красноармейском районе Саратовской области.

Авария произошла на 419-м километре федеральной автотрассы. В условиях плохой видимости Hyundai Accent занесло. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с цементовозом Mercedes, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ГИБДД региона.

Ранее NEWS.ru писал, что два международных автобуса столкнулись под Тамбовом. Один из них опрокинулся. Травмы получили 15 человек. По предварительным данным, причиной аварии стали погодные условия.