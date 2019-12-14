В Ханты-Мансийском районе на 36-м километре автодороги «Иртыш» произошла авария.
Произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и «Лада Калина», — сообщил представитель МВД.
В результате столкновениях погибли три человека. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ДТП на трассе между населёнными пунктами Чемодановка и Васильевка в Пензенской области пострадало семь человек, из них пятеро — это дети.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен