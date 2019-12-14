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В Южной Корее россиянин, оказавшийся за рулём автомобиля, сбил насмерть двух дорожных рабочих. Оказалось, что у молодого человека никогда не было водительского удостоверения.

Инцидент произошёл в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Россиянин попытался объехать заграждения и сбил двух дорожных рабочих, ремонтировавших пешеходный переход. Врачи доставили пострадавших в больницу, где они скончались. Водитель попытался сбежать,...