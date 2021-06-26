Три человека погибли в аварии под Самарой

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Авария на железной дороге стала причиной остановки двух поездов, следовавших из Абхазии в Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Инцидент произошёл в субботу, 26 июня. Скорый поезд Москва — Сухуми в Гагре врезался в экскаватор, который вёл ремонтные работы вдоль полотна железной дороги, никто не пострадал. Тем не менее...