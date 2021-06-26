Три человека погибли в аварии под Самарой

На территории Самарской области в результате аварии погибли три человека. ДТП произошло на автодороге Самара — Оренбург — Герасимовка вечером 26 июня. Об этом сообщают представители регионального МВД. Информацию передаёт РИА Новости.
По имеющимся сведениям, в Алексеевском районе области столкнулись две машины. На место происшествия прибыли полицейские. Они оказали помощь пострадавшим, а также организовали регулирование движения на дорожном участке.
В результате дорожной аварии три человека погибли, среди которых двое несовершеннолетних, ещё семь пострадавших с ранениями различной степени тяжести госпитализированы, — рассказали в МВД.
По факту произошедшего производится проверка. Силовики продолжают устанавливать данные участников аварии.
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