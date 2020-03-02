Взрыв прогремел в провинции Хост, расположенной в восточной части Афганистана. Жертвами стали трое гражданских, ещё 11 человек получили ранения.
Инцидент произошёл на футбольном поле. Другие подробности случившегося агентство Pajhwok
Как писал NEWS.ru, запрещённое на территории России исламистское движение «Талибан» объявило о завершении периода «снижения уровня насилия» в Афганистане. Группировка возобновила военные действия против сил правительства.
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