Фото: Zou Delu/Xinhua/Global Look Press

Взрыв прогремел в провинции Хост, расположенной в восточной части Афганистана. Жертвами стали трое гражданских, ещё 11 человек получили ранения.

Инцидент произошёл на футбольном поле. Другие подробности случившегося агентство Pajhwok не приводит.

Как писал NEWS.ru, запрещённое на территории России исламистское движение «Талибан» объявило о завершении периода «снижения уровня насилия» в Афганистане. Группировка возобновила военные действия против сил правительства.

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