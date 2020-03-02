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Жительница столицы разместила в Интернете объявление о тайском массаже. Её услугами заинтересовались двое мужчин.

Клиенты связались с девушкой по телефону. Один из них представился Владимиром. Они пришли в назначенное время в квартиру на Авиационной улице. Владимир и массажистка уединились в комнате, а второй молодой...