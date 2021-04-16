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Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Пензенской области

06:43, 18 апреля 2021
Фото: mchs__russia/vk.com

Три человека погибли в результате пожара в доме в Пензенской области. Тела погибших были найдены при разборе завалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС.

По данным спасателей, пожар возник в деревянном двухэтажном двухквартирном доме. Произошло обрушение кровли, огонь перекинулся на надворные постройки.

На месте пожара обнаружены тела трех человек, — сказали в пресс-службе.

Площадь распространения огня составила 290 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пожар произошёл на складе на юго-востоке Москвы. Площадь распространения огня составила 700 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания.

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