Три человека погибли при пожаре в Пензенской области

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Самолёт компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Волгограда, в штатном режиме приземлился в московском аэропорту Шереметьево после сигнала об открытом грузовом отсеке. Об этом журналистам рассказали в столичных экстренных службах.

Борт сел в штатном режиме, — цитирует РИА Новости источник. Ранее сообщалось, что самолёт Airbus Волгоград — Москва готовится к экстренной посадке из-за сообщений об открытом грузовом отсеке. Как сообщал...