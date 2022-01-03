Три человека погибли при пожаре в Москве

Три человека погибли в результте пожара, произошедшего в квартире в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Об том сообщило ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Инцидент произошел на Кавказском бульваре в столице. Огонь возник в двухкомнатной квартире на пятом этаже, он охватил комнату, кухню и частично коридор. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Погибли три человека. Один разбился, выпрыгнув из окна, спасаясь от огня, тела двух других обнаружили при разборе завалов.

В настоящее время пожар потушен.

Ранее сообщалось, что двое детей и взрослый погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Шатуре в посёлке Туголесский Бор. Также при пожаре пострадали ещё один ребёнок и взрослый