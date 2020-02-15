Тела трёх мужчин найдены на месте пожара в жилом доме в деревне Макаровская Афанасьевского района Кировской области.
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Точные причины пожара и гибели людей определят после экспертиз. Процессуальное решение по инциденту будет принято после проверки.
Как передавал NEWS.ru, 14 февраля на трассе в Тюменской области сгорел дотла перевозивший школьников автобус. В салоне находилось 20 человек, в том числе 18 детей. Водитель остановил автобус при первом появлении дыма, и всем пассажирам удалось выбраться из транспортного средства.
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