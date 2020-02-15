https://static.news.ru/photo/e2d897a0-501b-11ea-9e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Кировской области/vk.com

Тела трёх мужчин найдены на месте пожара в жилом доме в деревне Макаровская Афанасьевского района Кировской области.

Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ. Предполагаемые обстоятельства происшедшего установила работавшая на месте следственно-оперативная группа. Согласно выводам специалистов, в сгоревшем доме вечером 14 февраля 62-летний хозяин жилья распивал алкоголь с двумя другими мужчинами в возрасте 56 и 57 лет. В комнате произошёл пожар, мужчины спастись не сумели.

Точные причины пожара и гибели людей определят после экспертиз. Процессуальное решение по инциденту будет принято после проверки.

Как передавал NEWS.ru, 14 февраля на трассе в Тюменской области сгорел дотла перевозивший школьников автобус. В салоне находилось 20 человек, в том числе 18 детей. Водитель остановил автобус при первом появлении дыма, и всем пассажирам удалось выбраться из транспортного средства.