Три человека погибли при пожаре в частном доме под Красноярском

https://static.news.ru/photo/dbea6d36-876d-11ea-8351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тела трёх человек обнаружили спасатели при тушении пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края. Все погибшие — взрослые.

Площадь возгорания составила 181 кв. м. Сообщение о нём в местном МЧС получили 3 декабря в 08:28 (4:28 мск), пожар потушен к 10:31, сообщает краевой главк МЧС.

Отмечается, что на месте работали 16 человек и 6 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар начался в селе Подгорное Чаинского района Томской области. В результате ЧП погибли четыре человека. Огонь возник на территории пилорамы в здании, приспособленном для проживания людей. Пламя распространилось более чем на 60 кв. м.