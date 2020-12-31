Три человека погибли при падении самолёта на жилой дом в США

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Трагедия со смертью 11-летнего ребёнка, произошедшая в подмосковной Ивантеевке днём 2 января, случилась на территории частного дома. Мать мальчика вместе с ним и ещё двумя детьми пришла туда 31 декабря в гости к знакомому, чтобы отметить Новый год.

Празднование затянулось на три дня, сообщает MK.RU. Издание отмечает, что всего на мероприятии присутствовали пятеро взрослых и трое детей. Трагедия произошла около 13:00, когда старший из детей вышел во двор...