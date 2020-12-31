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Происшествия

Три человека погибли при падении самолёта на жилой дом в США

05:30, 03 января 2021
Фото: Jim West/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Небольшой самолёт упал на двухэтажный дом в американском штате Мичиган. Погибли пилот и два пассажира.

Жильцы дома, в который врезался самолёт, покинули его до того, как в здании вспыхнул пожар, сообщает газета The Detroit News. О пострадавших среди жильцов не рассказывается. Неизвестна пока и марка самолёта. На месте авиакатастрофы работают пожарные службы.

Кадры с места крушения публикует РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вертолёт модели Robinson R44 упал в Канаде. В результате ЧП погибли четыре человека. Инцидент произошёл примерно в 100 км на северо-запад от города Гранд-Прэри. Крушение произошло на поле одной из местных ферм. Все находящиеся в машине люди погибли сразу.

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