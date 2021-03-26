Три человека погибли при обрушении дома в Египте

По меньшей мере три человека погибли при обрушении 10-этажного жилого дома в Египте. Ещё более двух десятков получили травмы различной степени тяжести.
Инцидент произошёл утром 27 марта на востоке Каира. Пострадавшие доставлены в больницы. На месте происшествия спасатели ведут поиск людей под завалами.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются,
Ранее NEWS.ru писал, что в бразильском городе Форталеза произошло обрушение семиэтажного дома. В результате погиб один человек.
В Новой Москве 26 марта произошло обрушение частного дома из-за взрыва газа. При этом пострадали пять человек, включая одного ребёнка. Все они были доставлены в больницу.