Три человека погибли на Ставрополье в ДТП с загоревшимся BMW

Авария с человеческими жертвами произошла в Невинномысске Ставропольского края. Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в столб и скатился в кювет, где загорелся.
В результате ДТП погибли три человека, один пострадал, врачи борются за его жизнь,
Инцидент произошёл вечером 27 сентября на федеральной автодороге «Кавказ» из-за того, что водитель иномарки ехал на небезопасной скорости движения и не справился с управлением.
Ранее NEWS.ru сообщал, что общее число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и песковоза в Калининградской области, где погибли 7 человек, достигло 15 человек. Об этом заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. По его словам, число разнится из-за того, что многие из тех, кто пострадал в аварии легко, уехали с места происшествия.
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