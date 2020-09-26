Три человека погибли на Ставрополье в ДТП с загоревшимся BMW

https://static.news.ru/photo/02cb1f02-583b-11ea-b056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Авария с человеческими жертвами произошла в Невинномысске Ставропольского края. Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в столб и скатился в кювет, где загорелся.

В результате ДТП погибли три человека, один пострадал, врачи борются за его жизнь, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что на месте аварии погиб один человек, двое других скончались уже в больнице.

Инцидент произошёл вечером 27 сентября на федеральной автодороге «Кавказ» из-за того, что водитель иномарки ехал на небезопасной скорости движения и не справился с управлением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что общее число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и песковоза в Калининградской области, где погибли 7 человек, достигло 15 человек. Об этом заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. По его словам, число разнится из-за того, что многие из тех, кто пострадал в аварии легко, уехали с места происшествия.