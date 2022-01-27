Три человека отравились газом на Новолипецком металлургическом комбинате

На Новолипецком металлургическом комбинате в городе Липецке три сотрудника предприятия отравились газом. Один из них скончался, двоим понадобилась госпитализация, об этом сообщает региональное издание Gorod48 со ссылкой на пресс-службу Новолипецкого комбината. Как отмечается, рабочие не использовали газозащитное оборудование.

По предварительным данным, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную к применению при таких работах. Создана комиссия для расследования инцидента. Мы искренне соболезнуем родным и близким нашего коллеги, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, надышавшись выхлопными газами в Волгоградской области. ЧП произошло в теплице. Все погибшие были гражданами Таджикистана.

Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия было установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода поступали в теплицу.