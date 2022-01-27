Три человека отравились газом на Новолипецком металлургическом комбинате
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:36, 27 января 2022
Фото: gorod48.ru
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На Новолипецком металлургическом комбинате в городе Липецке три сотрудника предприятия отравились газом. Один из них скончался, двоим понадобилась госпитализация, об этом сообщает региональное издание Gorod48 со ссылкой на пресс-службу Новолипецкого комбината. Как отмечается, рабочие не использовали газозащитное оборудование.
По предварительным данным, работники не использовали газозащитную аппаратуру, обязательную к применению при таких работах. Создана комиссия для расследования инцидента. Мы искренне соболезнуем родным и близким нашего коллеги,— рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, надышавшись выхлопными газами в Волгоградской области. ЧП произошло в теплице. Все погибшие были гражданами Таджикистана.
Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия было установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности располагался бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода поступали в теплицу.