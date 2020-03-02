https://static.news.ru/photo/296e05d6-5ca3-11ea-afcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронеже в больницу с подозрением на коронавирус COVID-19 доставлены три человека.

Об этом в своём Telegram-канале сообщают воронежские власти. Госпитализированный пациент — мужчина 1966 года рождения. Недавно он вернулся из Италии.

Для определения наличия коронавируса будет проведен анализ на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области», — сообщает правительство региона.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Новоусманской районной больницы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии зафиксированы три случая заболевания новым типом коронавируса. При этом Минздрав намерен перепроверить данные в референс-лаборатории ВОЗ, рассказала главный государственный санитарный врач страны Наталья Жукова.