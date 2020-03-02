В Воронеже в больницу с подозрением на коронавирус COVID-19 доставлены три человека.
Об этом в своём Telegram-канале сообщают воронежские власти. Госпитализированный пациент — мужчина 1966 года рождения. Недавно он вернулся из Италии.
Для определения наличия коронавируса будет проведен анализ на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области», — сообщает правительство региона.
Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Новоусманской районной больницы,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Белоруссии зафиксированы три случая заболевания новым типом коронавируса. При этом Минздрав намерен перепроверить данные в референс-лаборатории ВОЗ, рассказала главный государственный санитарный врач страны Наталья Жукова.
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