Три человека доставлены в реанимацию после крушения самолёта под Иркутском
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
02:37, 13 сентября 2021
Фото: 38.mchs.gov.ru
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Три человека госпитализированы в реанимационное отделение после крушения самолёта L-410 в Иркутской области. Всего в больнице находятся 11 человек, сообщает РИА Новости.
В стационаре 11 человек: три тяжёлые, они в реанимации, состояние троих — лёгкой степени тяжести, у остальных — средней. Одна ушла домой, — приводит слова собеседника агентство.
В Казачинское уже прибыл борт санавиации, врачи направились к пострадавшим. Выживший командир экипажа назвал причиной крушения воздушного судна отказ навигации. Самолёт рухнул в 12 км от аэропорта. При этом погибли четыре человека.
Ранее начальник аэропорта в Казачинском Борис Калинин сообщил, что при крушении самолёта L-410 погиб только один пилот, командир лайнера выжил. По словам Калинина, у самолёта отказала навигационная система.