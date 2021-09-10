Три человека доставлены в реанимацию после крушения самолёта под Иркутском

Три человека госпитализированы в реанимационное отделение после крушения самолёта L-410 в Иркутской области. Всего в больнице находятся 11 человек, сообщает РИА Новости.

В стационаре 11 человек: три тяжёлые, они в реанимации, состояние троих — лёгкой степени тяжести, у остальных — средней. Одна ушла домой, — приводит слова собеседника агентство.

В Казачинское уже прибыл борт санавиации, врачи направились к пострадавшим. Выживший командир экипажа назвал причиной крушения воздушного судна отказ навигации. Самолёт рухнул в 12 км от аэропорта. При этом погибли четыре человека.

Ранее начальник аэропорта в Казачинском Борис Калинин сообщил, что при крушении самолёта L-410 погиб только один пилот, командир лайнера выжил. По словам Калинина, у самолёта отказала навигационная система.