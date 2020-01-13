Три балкона загорелись в многоэтажном жилом доме № 34, корпус 2 по улице Островитянова в Москве. Огонь вспыхнул на 14-м этаже.
Пожарные быстро справились с огнём на юго-западе столицы. Никто не пострадал, сообщил источник NEWS.ru в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новой Москве недалеко от Троицка загорелся склад. На место ЧП в деревне Ракитки были отправлены 15 пожарных расчётов. Здание металлического ангара рухнуло целиком. По некоторым данным, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.
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