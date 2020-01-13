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Экс-супруга 80-летнего судьи Конституционного суда РФ Виктора Лучина Татьяна Трясина набросилась на находившегося в инвалидном кресле мужчину, а после этого ударила ножом в лицо его сиделку.

Другие подробности происшествия неизвестны. Виктор Лучин родился в 1939 году в Карельской АССР. В октябре 1991 года он был избран судьёй КС России, а в марте 2004-го его полномочия прекратились...