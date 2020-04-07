Третий пациент с коронавирусом скончался в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Ещё один пациент с коронавирусом умер в Пермском крае. Таким образом, число летальных исходов в регионе достигло трёх.

Как сообщается в официальном Telegram-канале местных властей у погибшего были тяжёлые сопутствующие заболевания — сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

Как писал NEWS.ru, заразившийся COVID-19 житель Пермского края скончался в больнице 31 марта, он стал первой жертвой опасного вирусного заболевания в регионе. Уточняется, что у мужчины были сопутствующие тяжёлые заболевания, связанные с онкологией.

По последним данным, в мире более 1,4 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 82 тысяч, более 302 тысяч выздоровели.

В России зарегистрированы 7517 случаев коронавируса в 81 регионе. 61 человек скончался от инфекции, выздоровели 505.