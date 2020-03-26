В Сербии зафиксировали третий случай смерти от коронавируса за сутки. Таким образом, число умерших от COVID-19 достигло семи.
К сожалению, к двум случаям смерти в течение суток добавился ещё один — пациент 47 лет в клиническом центре «Дригиша Мишович» в Белграде, — отметила директор института общественного здоровья «Доктор Милан Йованович Батут» Верица Йованович.
Всего коронавирусом в Сербии заразились 457 человек. Протестированы 1456 человек,
Ранее власти Сербии ужесточили комендантский час. Теперь его длительность будет составлять 12 часов. Люди смогут перемещаться по городу только при наличии специальных разрешений. Ужесточение комендантского часа предложил ввести президент Сербии Александр Вучич. Подобное решение он аргументировал недисциплинированностью населения. За нарушение порядка сотрудники правоохранительных органов будут забирать граждан в полицейский участок. Также им будет грозить штраф до 150 тысяч динаров, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен