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ДТП с участием четырёх автомобилей затруднило движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра Москвы. В аварии пострадал один человек.

Возле дома № 48 водитель легкового автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя транспортными средствами, — цитирует РЕН ТВ сообщение столичной Госавтоинспекции....